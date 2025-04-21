İnegöl Belediyesi’nin Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Evliya Çelebi Kültür Rotası Doğa Yürüyüşü etkinliği 450 vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. İnegöl Atlı Spor Kulübünün de atlarla eşlik ettiği yürüyüş sonrası İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Köftesi ve İnegöl Gazozu ikramı yapıldı.BURSA (İGFA) - Ülke ekonomisine sağladığı katkıyla sanayisi, bereketli topraklarının kokusunu taşıyan ürünleriyle tarımı, damaklarda bıraktığı lezzetle eşsiz gastronomi değerleri ve sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle turizmi tartışmasız bir değer olan İnegöl’de turizm haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan turizm haftası programlarının finalinde, İnegöl Belediyesi vatandaşları Evliya Çelebi Kültür Rotası üzerinde İnegöl doğasıyla buluşturdu.

Pazar sabahı Kültürpark içi belediye spor salonu önünden başlayan programda, yürüyüş için vatandaşlar otobüslerle Yukarıballık bölgesine taşındı.

450 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliği Yukarıballık bölgesinde başlayarak Hamamlı ve Ortaköy istikametinden Alibeyköy’de bulunan Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğine kadar devam etti. 10 kilometrelik parkurda vatandaşlar baharı İnegöl’ün eşsiz yeşillikleri arasında karşılama fırsatı buldu. İnegöl Atlı Spor Kulübü de atlarla yürüyüş yapan vatandaşlara eşlik etti. Aynı zamanda Evliya Çelebi Kültür Rotası da bir kez daha keşfedilmiş oldu.

İNEGÖL KÖFTESİ VE İNEGÖL GAZOZU İKRAM EDİLDİ

Yürüyüş sonunda Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde İnegöl Belediyesi tarafından katılımcılara İnegöl Köftesi ile İnegöl Gazozu ikramları yapıldı. Burada AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi Doğal Yaşam Çiftliğimizdeyiz. Bugün Turizm Haftasında yaptığımız etkinliklerin aslında kapanışını gerçekleştiriyoruz. Ne yaptık hafta boyunca? İnegöl turizmini konuştuk, söyleşiler gerçekleştirdik. Bugün de doğa severlerle yaptığımız bir programın final bölümündeyiz. Bu etkinlikle ilgili bir çağrı yaptık ve 450 vatandaşımız başvuruda bulundu. Ayrıca İnegöl Atlı Spor Kulübümüz programda bizlere eşlik ettiler. Evliya Çelebi Kültür Rotamı üzerinde 450 katılımcının yer aldığı ve sabah erken saatlerde başlayan yaklaşık 10 kilometrelik parkur Doğal Yaşam Çiftliğimizde tamamlanmış oldu. Vatandaşlarımız bu etkinlikle Evliya Çelebi Kültür Rotamızı da görmüş oldu. İnegöl’ümüz doğasıyla öne çıkan, ormanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleleriyle, mağarasıyla, termal sularıyla bilinen özel bir bölge. Dolayısıyla doğa severlerle bu etkinlikleri arttırmaya devam edeceğiz. Turizm Haftasının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnegöl’ümüzü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan etkinlikten vatandaşlar da oldukça memnun kaldı.