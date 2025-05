Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, üniversite gençlerinin kariyer yolculuklarına ışık tutmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Binası'nda "Sınırları Zorla" sloganıyla düzenlenen Young Business Academy (YBA) programı, iş dünyasının deneyimli isimlerini geleceğin lider adaylarıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Young Business Academy programı kapsamında Alvin Yapı kurucusu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, İş insanı, Marka Danışmanı ve Girişimci Faruk Çıbuk ile Kayra Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal gençlere seslendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Süleyman Mesih Çil, YBA'nın sadece bir eğitim programı olmadığını belirterek, "Biz inanıyoruz ki; bilgiyle donanmış, değerleriyle barışık, üretmeye ve sorumluluk almaya istekli bir gençlik, bu ülkenin en büyük gücüdür. YBA Projesi tam da bu inançla doğdu. Amacımız, alanında uzman isimlerle siz gençleri bir araya getirerek, sadece akademik bilgi değil; hayat bakışı, liderlik anlayışı ve girişimcilik ruhu kazandırmak. Unutmayın; hedefleri olan bir gencin önünde hiçbir engel duramaz. Biz Genç MÜSİAD olarak her zaman sizin yanınızdayız," diyerek gençlere seslendi.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Eğitim Komisyonu Başkanı Safa Hilmi Aktaş ise, Genç MÜSİAD'ın temel gayelerinden birinin girişimci, yenilikçi, ahlaki değerlerine bağlı ve vizyon sahibi genç iş insanları yetiştirmek olduğunu belirtti. Aktaş, "2016 yılında başlayan YBA serüvenimiz, bugüne kadar ülkemizin güzide eğitim kurumlarının değerli katkılarıyla ilham verici programlara dönüşmüştür. 'Sınırları Zorla!' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu özel günde, sizlerin de kendi potansiyelinizin sınırlarını zorlayacağınıza, hayallerinizin peşinden cesaretle gideceğinize yürekten inanıyorum. Bugün burada, her biri kendi alanında marka olmuş, engin tecrübeleri ve vizyonlarıyla sizlere ilham verecek çok değerli konuşmacılarımızla bir araya geleceksiniz," ifadelerini kullandı.

“KENDİNİZİ HER YÖNDEN GELİŞTİRİN VE HAYATA MEZUN OLMADAN HAZIRLANIN”

Tecrübenin bedel ödenmeden kazanılamayacağını vurgulayan Alinur Aktaş, gençlere fırsatları iyi değerlendirmeleri, kendilerini her yönden geliştirmeleri ve yabancı dil öğrenmenin önemine değindi. Aktaş, "Hayatı sizden 30-35 sene daha fazla yaşamış bir abinizim. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin. Üniversite okuduğunuz şehri gezin, tarihini öğrenin. Kendinizi her yönden geliştirin ve hayata mezun olmadan hazırlanın. Ben mesela şu an İngilizce eğitimi alıyorum. Çünkü arada tercüman olmadan konuşmak istiyorum," diyerek kendi deneyimlerini paylaştı.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl de konuşmasında genç yaşlarda kitapçılık ve dershanecilikle başladığı iş hayatında büyük zorluklarla karşılaştığını, hatta iflas ettiğini samimiyetle anlattı. Bingöl "Gerçekten çok şeylere maruz kaldım, büyük bedeller ödedim. Öyle zor dönemler yaşadım ki, arabamı satmak zorunda kaldığım yıllar oldu. Ama asla pes etmedim. Unutmayın, akıl ve mantık varsa, el ayak tutuyorsa insan kolay kolay sıkıntıya düşmez, düştüyse de kalkmasını bilir. Ben tırmıkçılık da yaptım, tarlada da çalıştım, sırtımda çimento da taşıdım” dedi.

HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN, KENDİNİZE GÜVENİN

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, kendi hayat hikayesinden kesitler sunarak gençlere ilham verdi. Özdemir, "Ben 7 çocuklu bir ailenin evladı olarak fakir bir köyde dünyaya geldim, elektrikle 8 yaşımda tanıştım. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım ve pes etmedim. Ticaretteki başarımın sırrı inanmak ve çok çalışmaktır. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin, kendinize güvenin. Karşınıza çıkan engeller sizi yıldırmasın, aksine onları birer öğrenme fırsatı olarak görün ve daha da güçlenin. Dürüstlük ve azimle çalışırsanız her kapının açıldığını göreceksiniz," diyerek gençlere öğütlerde bulundu.

İş İnsanı, Marka Danışmanı ve Girişimci Faruk Çıbuk ise gençlere markalaşmanın ve etkili bir girişimin inceliklerini anlattı. Çıbuk, "Günümüz rekabetçi dünyasında sadece iyi bir ürün ya da hizmet sunmak yeterli değil; aynı zamanda güçlü bir marka oluşturmak ve bu markayı doğru stratejilerle yönetmek zorundasınız. Girişimcilik ruhunuzu besleyin, pazar araştırması yapın, yenilikçi olun ve en önemlisi, hikayenizi etkili bir şekilde anlatın." ifadelerini kullandı.

“KALİTEYİ EN ÜST SEVİYEDE TUTUN”

Kayra Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal da gençlere kendi girişimcilik serüveninden ve sektör tecrübelerinden bahsetti. Kurdal, "Gıda ve hizmet sektörü, sürekli bir dinamizm ve yenilik gerektiren, rekabetin yoğun olduğu bir alandır. Bu sektörde ayakta kalmanın ve başarılı olmanın yolu, müşteri memnuniyetini ve sunduğunuz ürün ya da hizmetin kalitesini her zaman en üst seviyede tutmaktan geçer. Başarının temelinde işinizi tutkuyla yapmak ve sürekli öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye açık olmak yatar," şeklinde konuştu.

Etkinlik, konuşmacıların gençlerin sorularını yanıtladığı interaktif oturumların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.