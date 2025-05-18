Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali kapsamında Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından festivale katılan vatandaşlara helva ikramında bulunulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali için dolu dolu bir programla tüm hızıyla sürüyor.

Program kapsamında Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Programa CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur ve dernek başkanı Hasan Pehlivanoğlu katıldı.

Helva dağıtımında açıklamalarda bulunan CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Erdem Arcan, “Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin festivale gelen vatandaşlara çok güzel bir sürprizi oldu. Rumeli Un Helvası. Helva üzüntülerinde sevinçlerinde helva yaparlar. Bu helvanın yapımı tam 6 saat sürdü. Derneğimize bu jest için çok teşekkür ediyoruz” dedi.