Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nde, engelsiz yaşam merkezleriyle yeni bir dönemin arkasında engelli bir çocuğu olan bir annenin gözyaşı, bir babanın sessiz mücadelesi var. Özel gereksinimli çocukların ve gençlerin sadece bir birey değil, bir emanet olarak gören bir anlayışla hizmet üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz yaşam merkezleri ile büyük bir dönüşüme de imza atıyor. Başkan Büyükakın, “O annelerin sessiz gözyaşlarını, o babaların omzundaki görünmeyen yükü görüyor ve hissediyoruz” anlayışıyla İzmit’te faaliyetlerine başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne sadece hizmet olarak değil, vicdani ve idari bir sorumluluk olarak baktıklarını ifade ediyor.

HER GÜN 500 ÖZEL ÖĞRENCİ HİZMET ALABİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Darıca’da katıldığı açılış programları dolayısıyla, engelli bireylerin aileleriyle buluşan Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak adımların önemine değindi. İzmit’te hayata geçirilen ve hizmete başlayan, Gebze’de yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezleri, sadece birer bina değil; gönüllerin birleştiği, umutların yeşerdiği alanlar olarak da kayda geçiyor. “İzmit’te faaliyete başlayan merkezimizde, her gün 500 özel öğrencimiz en yüksek standartlarda hizmet alabilecek” diyen Başkan Büyükakın, “Şuan da 300 engelli bireyimiz ve aile İzmit’teki Engelsiz Yaşam Merkezimizden hizmet alıyor” dedi.

“BİR DUŞ ALMANIN, BİR PAZARA GİTMENİN ANLAMINI BİLENLER İÇİN”

“Engelli bir çocuğun birkaç saatliğine güvenle emanet edilebileceği bir yerin kıymetini; sadece bir annenin evden çıkamadığı, bir babanın gece uyumadan çocuğunu beklediği anları bilenler anlayabilir” diyen Başkan Büyükakın, “O yüzden bu merkezler, sadece çocuklarımıza değil; onların kahraman ebeveynlerine de nefes alma imkânı sunmaktadır. Bu, sosyal devletin bir gereği, insan olmanın bir sorumluluğudur” dedi.

BİLİMSEL TEMELLİ, ŞEFKATLE YOĞRULMUŞ BİR EĞİTİM YAKLAŞIMI

“Özel eğitim uzmanlarımızla, her çocuğun ihtiyacına göre şekillenen bireysel yaklaşımları esas aldık” diyen Başkan Büyükakın, açılışlar sonrası yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti: “Engelsiz yaşam merkezlerimizde dijital eğitim donanımları, nitelikli öğretmen destek paketleri, her bir çocuğun kendini değerli hissettiği güvenli ortamlar hazırladık. Bunlar, sadece hizmet değil; şefkatin ve eğitimle harmanlandığı bir kalkınma modelidir. Her özel çocuk, her anne-baba, bu şehirde yalnız olmadığını bilsin istiyoruz. Çünkü biz ‘kimseyi geride bırakmayan bir şehir’ olmak istiyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bizim için en büyük ödül; bir annenin içtenlikle söylediği ‘Allah razı olsun’ duasıdır. Bu şehirde yapılan her işin merkezinde insan var. Özellikle özel gereksinimli bireylerimizin ve onların ailelerinin hayatına dokunabildiğimiz her an, bizim için bir başarıdan öte, bir vefa borcunun ifasıdır.”