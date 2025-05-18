İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, “Dansla Farkındalık Etkinliği” ile sona erdi.İZMİR (İGFA) - Bornova’nın kalbi Büyükpark’taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen organizasyonda, tekerlekli sandalye üzerinde sergilenen dans performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik, sanatı bir araya gelmenin ve farkındalık yaratmanın en güçlü yollarından biri olarak yeniden hatırlattı.

Etkinlik, genç müzisyen Efe Ersoy’un seslendirdiği “Yollarda Bulurum” şarkısıyla başladı. Ardından Zeynep Türk ve Kerem Üzülmez’in “Kerimoğlu” türküsü eşliğinde sunduğu zeybek gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Finalde ise Tekerlekli Sandalye Dans Projesi dansçıları sahne aldı. Tüm performanslar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, sahnedeki gençlerin heyecanına aileleri ve Bornovalılar ortak oldu. Sanatın kapsayıcılığı, bu özel buluşmayla bir kez daha kendini gösterdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anlamlı etkinlik ile sadece bir dans değil, bir duruşun ortaya konulduğunu belirterek, “Engel denilen şeyin bedende değil, zihinlerde olduğunu bir kez daha gördük. Bu kent, farklılıklarıyla daha güzel ve güçlü. Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, sanatı herkes için erişilebilir ve dönüştürücü bir alan haline getirmenin en güzel örneklerinden biri. Sanat, tüm kalıpları yıkan en güçlü sestir; Bornova’da bu sesi daha çok duyuracağız” diye konuştu.