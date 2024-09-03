Gemlik'in gözde tatil bölgelerinden biri olan Küçükkumla, son dönemde yükselen yazlık ev kiralarıyla gündeme geliyor.BURSA (İGFA) - Eylül ayına girilmesine rağmen bölgede günlük kiralar iki bin liradan başlıyor ve yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisini çekiyor.

Yüksek kiralar bu sezon, tatil yapmak için Küçükkumla'yı tercih eden birçok kişinin planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Bazı tatilciler, bölgenin giderek daha fazla popülerleştiğini ifade ederken, bu durumun fiyatlara fahiş olarak yansımasına tepki gösteriyor.

Tatilciler kiraların bu kadar yükselmesine anlam veremediklerini dile getiriyor. "Burası bir tatil beldesi, ev sahiplerinin fiyatları bu kadar şişirmesi doğru değil." diyen bir tatilci, durumu fırsatçılık olarak nitelendiriyor.