Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı protokolle birlikte, üniversite kampüsündeki kafelerden topladığı çay ve kahve posalarını, komposta dönüştürecek.BURSA (İGFA) - Pazar alanlarından ve kent bostanlarından toplanan organik atıkların yanı sıra budama atıklarını da komposta dönüştüren Nilüfer Belediyesi, çerçeveyi daha da genişletiyor.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle üniversite kampüsü içinde yer alan kafelerden, çay ve kahve posalarını toplayarak, komposta dönüştürecek. Toplanan çay ve kahve posaları, Ürünlü’deki Nilüfer Kent Bostanları’nda yer alan kompost ünitesinde, gerekli işlemlerden geçtikten sonra kompost elde edilecek. Çevrenin korunması ve atık yönetimi için önemli olan bu iş birliği protokolüne, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi imza koydu.

FUSILLI projesi kapsamında Nilüfer’de atık yönetimini sürdürülebilir kılmak, sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, uygun maliyetli gıda sistemleri geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, bu çalışmalardan birinin de kompost üretimi olduğunu söyledi.

Kompostun, toprak yapısı için önemine değinen Güleş, toprak kirliliğini ve kimyasal gübre kullanımını azaltmak amacıyla kompost üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Güleş, “Gıda sistemlerinin iklim değişikliği, kirlilikler, çevresel bozulmalar, biyoçeşitlilik kayıpları, nüfus artışı, kaynak kıtlığı gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek her geçen gün sürdürülebilirliklerinin azaldığının bilincindeyiz. Organik katı atıklar, kompost üretimi için değerli bir kaynak. Kompost için en verimli girdilerin başında da çay ve kahve posaları geliyor. Kaynaklarımızı artırmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yapacağız. Bizim için değerli bir materyal olan çay ve kahve posaları artık üniversite bünyesinde ziyan edilmeden, verimli bir şekilde kullanılacak. Bursa Uludağ Üniversitesi ile yeni iş birliklerine de imza atacağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi, elde ettiği kompostları hem yeşil alanlarda kullanacak hem de talep eden çiftçilere ve vatandaşların kullanımına sunacak.