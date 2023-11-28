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Herkes duysun ekibi yerel seçim öncesinde Bursa’nın nabzını tutmaya Nilüfer ilçesiyle devam ediyor. Bakalım Nilüfer halkı belediye başkanından memnun mu?Sergen DURAK - Emirhan AKGÜL - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Büyükşehir statüsüne 1987 yılında kavuşan Bursa'nın, 3 merkez ilçesinden biri Nilüfer’dir. Herkes Duysun ekibi olarak Nilüfer ilçesini ziyaret ettik ve halka sorduk.

Nilüfer Belediye Başkanından memnun musunuz? Söz Vatandaşta…

“MUSTAFA BOZBEY GERİ DÖNSÜN”

Genel olarak yollardan ve kaldırımlardan şikayet eden Nilüfer halkı, “Memnun değilim. Çiçeklere bile bakım yapmıyorlar, ağacı bile biz suluyoruz su döke döke biz kurtardık. Yollardan memnun değilim, biraz çalışkan bir belediye başkanı gelmeli. Mustafa Bozbey geri gelmeli, bunu canı gönülden istiyorum. Hiç bakmıyorlar, gezip görmeleri ve bakmaları lazım… Mesela bu yollar yüzünden geçen gün bir çocuk, dişini kırdı gelip de buralara bakmadılar, bir daha oyumu vermem. Şimdi biz belediye sınırları içerisinde yeni bulunmamıza rağmen bir aktif çalışmalarını görmedik. Kendi durumları için bir yorum yapmak çok doğru değil ama gördüğümüz kadarıyla halkın içine karışmalarına, dertlerini dinlemelerine denk gelmedik.” dedi.

TURGAY BAŞKAN’DAN DEPREMZEDELERE DESTEK

Nilüfer Belediyesi'nin hizmetlerinden genel olarak memnun olduklarını ifade eden bazı vatandaşlar ise “Ben Hatay’da depremzedeydim. 6 Şubat’ta buraya geldim ve belediyenin bana çok güzel olanaklar sağladığını söylemek istiyorum. Turgay Bey’den çok büyük destek aldım. Mağazam açıldığında ziyaret etmişti. Kendisinden inanılmaz memnunum, böyle de devam edecek. Belediyenin çalışmalarından ve hizmetlerinden memnunuz. PodyumPark’a inerken bir engelliler okulu var, onun önündeki kaldırımlar düzgün yapılırsa iyi olur. Orada görme engelliler ve zihinsel engelliler var. Geçmek isteyenler geçemiyor, altı aydır yapılmıyor böyle bir rezalet olamaz, insan oraya bir şerit çeker veya duba koyar. Nilüfer Belediyesinin çalışmalarından memnunuz, belediyemiz işini yapıyor iş yaptıracağımız zaman fazla sıra beklemiyoruz, her şey normal. Ben zaten Nilüfer’de oturuyorum ve memnun olmasam oturmam. Temizlik konularına ciddiyet vermesini istiyorum ve trafik kontrollerinin artmasını istiyoruz, iyi işler yapıyorlar yeni seçim döneminde başarılar diliyoruz.” dedi.