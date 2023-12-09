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Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) iş birliği ile ‘Otomotiv Sanayiinde İSG İyi Uygulamaları/Sanayide Deprem Hazırlıkları’ semineri düzenlendi. Gemlik Körfezi’nde yaşanan depremin ardından gerçekleştirilen seminer büyük ilgi gördü.

BTSO Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, depremlerin sebep olduğu yıkımlarla endüstriyi de etkilediğini dile getirerek, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli felaketin ülke ekonomisine maliyetinin 100 milyar dolardan fazla olduğu, depremden etkilenen 11 ilde yarım milyondan fazla konutun yıkıldığı ya da maddi hasara uğradığı tespit edilmiştir. Bu veriler de gösteriyor ki 17 OSB’nin bulunduğu, ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat merkezi durumundaki Bursa’da bizlerin de depreme karşı tedbir almamız zaruri hale gelmiştir. Bursa’da yaşanabilecek olası büyük bir depremden en az şekilde etkilenmemiz, üretimin, ihracatın durmaması, iş gücü kayıpları yaşanmaması için ne yapılması, nasıl yapılması gerekiyor soruları artık çok önemli. Bu anlamda bugün gerçekleştireceğimiz seminerde deprem anı ve sonrasını nasıl yöneteceğimizi öğreneceğiz. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAĞAN: ÖNLEM ALINMAZSA MARMARA

DEPREMİNDEN SONRA EKONOMİMİZ DURUR

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da depremin Türkiye’nin gerçeği olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Şubat ayında Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin de ne kadar acı sonuçlar yaşattığına tanıklık ettik. Bizim yaşadığımız coğrafya da 1. derecede deprem bölgesi. Marmara Denizi’nde beklenen deprem İstanbul başta olmak üzere şehrimizi de etkileyecek. Önceki gün Gemlik körfezinde yaşanan sarsıntı bizlere bir uyarıydı. Depremi önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak öncesinde ve deprem sırasında alınacak önlemler yaşanacak hasarın boyutunu azaltmak açısından çok önemli. Depremde konutların yanı sıra sanayi tesislerinin de depreme dayanıklı olması ülke ekonomi açısından büyük önem arz ediyor. Ekonominin merkezi olan Marmara bölgesinde yaşanacak büyük depremde sanayi tesislerinin zarar görmesi ekonomimizi durma noktasına getirebilir. Depreme dayanıklı yapıların yanı sıra deprem anı ve sonrası da üzerinde önemle durmamız gereken bir konu. O an yaşanacak kaos ve plansızlığın vereceği zararın boyutu çok büyük olabilir. Saniyelerle yarışılan bir anda kilitlenen trafik, panik ve kaos ortamı yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmamızı imkânsız hale getirebilir. İşte bu nedenle düzenlediğimiz seminer ile deprem anı ve sonrasında sanayi bölgelerinde neler yapılması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istedik. Konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”

DEPREME HAZIRLIK DÜZEYİNİ YÜKSELTMEYE KATKI

Açılış konuşmalarının ardından seminerin ilk oturumuna geçildi. Seminerin moderatörlüğünü üstlenen OSD Uluslararası Ticaret ve İş Gücü Koordinatörü Mürşide Ayşin Bektaş Cebeci, konuşmasında şunları söyledi: “OSD, iş sağlığı ve güvenliği konusunun öneminin bilinci ile, çalışmalarını 2008 yılından bu yana İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi vasıtasıyla sürdürüyor. İSG Komitesi her sene tedarikçilere yönelik düzenlemekte olduğu, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı hedeflediği İSG seminerlerini, 2023 yılında deprem konusu özelinde düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda hem üyeleri hem de üyelerinin tedarikçilerine yönelik düzenlediği seminerlerin ilkini mayıs ayında TOSB’da “Sanayide Deprem Hazırlıkları” ana gündemiyle yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Bu seminerlerin ikincisini ise otomotiv sanayiinde öne çıkan illerimizden biri olan Bursa’da düzenliyoruz. Bu seminerlerde öncelikli hedefimiz; acil durum öncesinde, acil durum anında ve sonrasında yapılabilecekleri ve alınabilecek önlemleri paylaşmak ve otomotiv eko-sisteminin depreme hazırlık düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmaktır.”

Diğer yandan ilk oturumda; TOFAŞ İş Güvenliği Yangın Riski Uzmanı Sinan Yazıcı ‘Acil Durum Yönetimi ve Arama Kurtarma Ekibi’, Toyota Sağlık ve İş Güvenliği Bölüm Müdürü Adil Taşkın ‘Acil Durum Yönetimi’, Ford Otosan Yangın Güvenliği ve Acil Durum Koordinasyon Lideri Halil Zeybek de ‘Deprem Güvenliği İçin Alınması Gereken Yapısal ve Yapısal Olmayan Önlemler’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

TOFAŞ İş Güvenliği Yangın Riski Uzmanı Sinan Yazıcı, TOFAŞ Arama Kurtarma Ekibi ile ilgili bilgiler verdiği sunumunda, bir arama kurtarma ekibinin kimlerden oluşması gerektiği, ne gibi ekipmanlara ihtiyaç olduğunu, ekibin organizasyon şemasını, yapılması gereken tatbikatları anlattı.

Toyota Sağlık ve İş Güvenliği Bölüm Müdürü Adil Taşkın, deprem öncesi hazırlıklar, deprem esnasındaki kontroller ve deprem sonrası aksiyonlar başlıklarından oluşan sunumunda depreme hazırlıklı olmanın yollarını aktardı.

İlk oturumun son konuşmacısı olan Ford Otosan Yangın Güvenliği ve Acil Durum Koordinasyon Lideri Halil Zeybek de Deprem Güvenliği İçin Alınması Gereken Yapısal ve Yapısal Olmayan Önlemler başlıklı sunumunda fabrikaların inşaat aşamasında zeminden başlayıp kullanılan betona kadar yapılması gerekenleri ve fabrikanın içindeki makineler başta olmak üzere her türlü ekipmanın nasıl yerleştirilmesine ilişkin bilgiler verdi.

Seminerin 2. oturumunda ise, Karsan İş Güvenliği Lideri Samet Turhan, ‘Çalışan Farkındalığının Oluşturulması ve Acil Durum Tatbikat Uygulamaları’, Anadolu Isuzu İSG Yöneticisi Bahadır Büyükyörük ile Anadolu Isuzu Acil Durum ve Yangın Sorumlusu Ufuk Aktaş da ‘Deprem ve Acil Durum İyi Uygulamaları’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karsan İş Güvenliği Lideri Samet Turhan, çalışanlarda deprem farkındalığı oluşturmak için neler yapılması gerektiğini anlattığı sunumunda, depreme hazırlık için yapılan tatbikatların nasıl olması gerektiğini aktardı.

Anadolu Isuzu İSG Yöneticisi Bahadır Büyükyörük ile Anadolu Isuzu Acil Durum ve Yangın Sorumlusu Ufuk Aktaş da kurumlarındaki deprem çalışmaları ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattılar.

Soru cevap bölümü ile sona eren seminer boyunca, OSD üyesi firmaların arama kurtarma araçları da otoparkta sergilenerek, katılımcıların soruları cevaplandı.