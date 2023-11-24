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Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda mahalleye yeni bir saha yapılması noktasında harekete geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri yaptıkları kısa bir çalışmanın ardından sahayı projelendirdi.BURSA (İGFA) - İlçedeki her mahalleyi spor tesisleriyle donatan Osmangazi Belediyesi, yeni bir spor tesisinin daha temelini attı.

Projesi çizilen suni çim futbol sahasının temeli Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız,AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla atıldı. Kısa sürede hizmete açılacak olan futbol sahasının yapımı en çok mahalledeki çocukları sevindirdi.

Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,merkezden uç noktaya kadar hiçbirprojeyi ayırmadan her konuya eğilerek hizmet yaptıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Dündar, “Yaptığımız çalışmaları rutin hale getirerek Bursa’nın tarihi dokusunu ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Deprem kuşağındaki bir ilde depreme dayanıklı konutların üretilmesi ve yaşanabilir güvenli konutların üretimi noktasında ciddi bir şehircilik faaliyetine giriştik. 2009 yılından bugüne sadece Güneştepe ve Yunuseli Mahallesi’nde 45 bin daireye oturum izni vererek 200 bin kişilik güvenli bir şehir inşa ettik. Demirtaş ve Panayır bölgesine baktığınız Osmangazi’nin kendini yenilediğini görüyoruz” dedi.

Her mahalleye olduğu gibi Gündoğdu Mahallesi’ne de yeni bir spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Dündar, “Hizmet binaları, spor tesisleri ve spor kulüplerimiz için yapmış olduğumuz projeler bizlerin gençlere ve geleceğe yapmış olduğumuz önemli yatırımlar. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine planladığımız suni sahanın yapım çalışmalarına başladık. İnşallah bu saha en kısa zamanda bitirilerek Gündoğdu sakinlerimizin, gençlerimizin hizmetine açılacak” diye konuştu.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan da mahallelerine kazandırdığı hizmet için mahalle sakinleri adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.