Bursa'da Osmangazi’de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Ecem Boyacı konseri ile kutladı. Osmangazi Meydanı’nda gerçekleşen konserde çocuklar, genç şarkıcının söylediği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 18-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, başarılı şarkıcı Ecem Boyacı konseri ile sona erdi.

Genç kuşağın sevilen isimlerinden Ecem Boyacı, güçlü sahne performansı ve şarkılarıyla çocuklara unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Boyacı’nın konserine gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Genç şarkıcı, muhteşem konseri ile sadece çocukların değil yetişkinlerin de büyük beğenisini topladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Ecem Boyacı’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl çok renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Meydanı’nda 6 gün boyunca süren kutlama etkinliklerine, binlerce çocuk katıldı. Osmangazi Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında düzenlenen, geleneksel çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, dans gösterileri ve konserler ile çocuklar unutamayacakları bir 23 Nisan geçirdi.