Çalışma hayatının her noktasında 'İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)'ni öncelediklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaları hayata geçirdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni karar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini öncelediklerini söyledi.

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağladıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" dedi.

Eğitim sonunda yapılan tek sınav şartını kaldırdıklarını ve eğitim içeriğinde her ders sonunda test yapılmasını sağlayarak eğitimin etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "Sınav şartının kaldırılması nedeniyle daha önce sınava katılım hakkı belgesi almış adayların Eğitimi Tamamlama Belgesini 31 Aralık 2025'e kadar başvurmaları halinde Bakanlığımız verecektir" bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, temel eğitimlerin uzaktan verilebilmesine olanak sağladıklarına dikkati çekerek, ilk defa verilecek veya tekrar verilecek temel eğitimlerin eş zamanlı yerine asenktron olarak da sunulabilmesine imkan tanıdıklarını söyledi.