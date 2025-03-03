BUSKİ’nin üst düzey yöneticilerini Yenişehir Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Ercan Özel, yapılacak ortak yatırımlarla ilçenin altyapı ve içme suyu sıkıntılarını gidereceklerini belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, BUSKİ yöneticileri ile görüşerek ilçenin altyapısına ve kırsal mahallelerdeki su sorunlarına yönelik atılacak adımları masaya yatırdı. Yenişehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmeye, BUSKİ Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Suat Yokuş, İçme Suyu Plan Proje Şube Müdürü Özkan Akbulak, Kanalizasyon Proje Şube Müdürü Nuray Yeşil, APK Şube Müdürü Emre Göncü katıldı.

‘HER ŞEYİN EN İYİSİNİ SUNACAĞIZ’

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’deki altyapı ve su sorununun en kısa sürede çözüleceğini söyledi. Başkan Özel, “İlçemize hizmetlerini büyük oranda gerçekleştiren BUSKİ’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yenişehir’e yapılacak olan yatırımlarla halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir içme suyuna erişimini sağlayacağız. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşanan içme suyu altyapı sorununu giderecek ve BUSKİ ile birlikte yapacağımız ortak projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz” dedi. Ercan Özel, “Tek amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunmak” olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.