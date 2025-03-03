Bursa'da Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele titizlikle uygulanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı kapsamında Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele uygulaması ile başlattıkları "Yeşilliğe Özen Sofrada Güven" projesi ile sofralarda ilaç kalıntısı olmayan, güvenilir gıda elde etmeyi hedefledi.

Yaprağı yenen sebzelerin üretiminde ortaya çıkan tavsiye dışı ilaç kullanımının artışını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yürütülen çalışmalar hassasiyetle sürerken, marul, maydanoz, ıspanak, roka, tere gibi yaprağı yenen sebzelerde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında kalıntı eylem planı çalışmaları başlatılmıştı.

Bursa’da da Kestel ve Orhangazi ilçelerinde toplam 16 dekarlık alanda uygulanan proje kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele ile üretim yapan üretici Özlem Tetet'e ait serada yetiştirilen marulların hasat etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Alet ve Makina Birim Koordinatörü Osman Arı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Orhangazi İlçesinden üreticiler katılım sağladı.