Bursa’nın Keles ilçesinde bu yıl 736.'sı düzenlenen Ana Sultan’ı Anma Töreni ve Bereket Hayrı büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Osman Gazi'nin kardeşi Sarı Batu'nun (Savcı Bey) eşi Ana Sultan için, kabrinin bulunduğu Keles'in Küçükkovacık Mahallesi'nde anma töreni ve hayır yemeği etkinliği yapıldı.

Küçükkovacık-Anasultan Derneği ile Küçükkovacık Muhtarlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 736.'sı gerçekleştirilen etkinliğe, Keles Belediyesi de destek verdi.

Yaklaşık bin kişinin ağırlandığı etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Kaymakamı Muhammet Ali Yolal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi Dağ Yöresi Koordinatörü Ersin Yaşar, Keles İlçe Emniyet Amiri Özkan Yıldırım, Jandarma Komutanı Mehmet Duman, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, Keles köy dernek başkanları, Keles mahalle muhtarları, Küçükkovacıklılar ve civar ilçe ve köylerden de katılım oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de çelenk gönderdiği etkinlikte, okunan mevlid-i şerifin ardından Ana Sultan (Avna Hatun) için dualar edildi.

Sunum ve konuşmaların ardından ise, kesilen hayvanların etinden hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.

"ANNELERİMİZİN GÖLGESİNDE YÖREMİZİN YÜKSELECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Programın koordinesini yapan Derneğin kurucusu ve KANAS-DER 'in üyesi olduğu Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri (BUYTÜDEF) ile Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Temsilcisi Recep Koçdemir burada yaptığı konuşmada, "Bizler ecdadımızdan bize emanet 736 yıldır gerçeklesen böylesine muhteşem, kıymetli ve manalı bir geleneği, genç dimağlara, gelecek kuşaklara aktarmak, öğretmek ve yaşatmak adına birincisi ne ise '736. Ana Sultan'ı Anma Töreni ve Bereket Hayrı'mızda da sizleri aramızda görmek bizlere büyük mutluluk verdi. Ana Sultan hatırasına, kıymetli hocalarımızdan mevlidi şerifi dinlemek, İstiklal Marşımızı birlikte okumak, kesilen kurbandan hazırlanan yemeklerden tatmak ve Ana Sultan 'ın maneviyatını yaşamak bizleri gururlandırdı. Ana Sultan’ı hayır dualarla andık. Emeği geçen tertip komitesinin ve hayırseverlerin, Allah hayırlarını kabul etsin. Birlik beraberlikleri daim olsun. Ana Sultan annemiz gibi manevi öncülerimizin ve bizi dünyaya getiren annelerimizin gölgesinde milletimizin ve yöremizin yükseleceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.