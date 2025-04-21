Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserlerinin son konuğu, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ‘Caz Pazarı’ konserleri, caz müziğin keyifli melodilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Projenin son konuğu, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı oldu. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarı seslendiren Ezgi Bıcılı ve orkestra, sevilen film müziklerinin yanı sıra Türk pop müziğinden eserleri de söyleyerek dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Uzun süre ayakta alkışlanan Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı’ya günün anısına çiçek takdim edildi.