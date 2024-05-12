Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bilimsel Danışma Kurulu'nu kurdu.BURSA (İGFA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, gıda sektörüne önemli bir katkı sağlayacak bir adım atarak şube bünyesinde "Bilimsel Danışma Kurulu"nu kurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen kurul, hem mesleki hem de gıda konularında sektöre ışık tutmayı hedefliyor.

Bilimsel Danışma Kurulu, çalışmalarına Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Kurulun faaliyetlerine yönelik çalışma konularının belirlendiği ilk toplantıya BUÜ ve BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kurul, yapacağı çalışmaları ile sektörel, mesleki ve toplumsal konularda fayda oluşturmayı amaçladı.

Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, “Bilimsel Danışma Kurulu ile akademik alanda önemli bir işbirliğine adım attık. Tüm çalışmalarımızda mesleki doğruları ve akademik çalışmaları rehber ediniyoruz. Kurulumuzun önümüzdeki dönemde sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca hem şubemiz hem de Bilimsel Danışma Kurulu’muz, konunun uzmanı olmayan kişilerin kamuoyuna verdiği yanlış mesajlar ile oluşturduğu bilgi kirliliğinin önüne geçerek, halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminde etkin bir rol oynayacaktır” diye konuştu.