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Bursa’ya sadece 12 km uzaklıkta olan ve bugün neredeyse Bursa ile birleşen Gürsu nüfus artışı yaşamaya devam ediyor. Peki Gürsu halkı belediye başkanından memnun mu?Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak Gürsü sokaklarının nabzını tuttuk. Bakalım içinde birçok güzellik barındıran Gürsu ilçesinin halkı, belediye başkanından memnun mu?

Mikrofon uzattığımız vatandaşların birçoğu Gürsu’da şehircilik anlayışı olmadığına değinerek, başkanın esnaf ziyareti yapması gerektiğini vurguladı.

“GÜRSU’NUN KADERİ BU HERHALDE ÇÜNKÜ KİM GELİRSE DOĞRU DÜZGÜN HİZMET VERMEDİ”

Gürsu Belediye Başkanı'ndan memnuniyetsizliklerini dile getiren vatandaşlar, “Gürsu’nun sokakları pis, çöpleri temizlenmiyor, kaldırımlar düzgün değil, oyun parkları da aynı şekilde… Sorun çok fazla ve ben Gürsu’dan memnun değilim. Gürsu’nun kaderi bu herhalde çünkü kim gelirse doğru düzgün hizmet vermedi. Şehircilik anlayışı yok, plan yok. Cadde böyleyse ara sokakları nasıldır bilmiyorum. Gürsu’nun genel bir sıkıntısı var. Hiçbir şey değişmiyor. Belediye başkanından memnun değiliz. Devamlı gidip döner yiyor, burada esnafı dolaşacak, mahalleyi gezmesi gerekiyor. Bu işler başkan olmakla olmuyor.” dedi.

“BİR SONRAKİ SEÇİMLERDE DE OY VERECEĞİM”

Bazı vatandaşlar ise birkaç eksiklik dışında genel olarak memnun olduklarını belirterek, “Ben memnunum. Çok çalışkan adamdır. Memnunuz diyelim. Vadettiği şeyleri yapıyor, bir sonraki seçimlerde de oy vereceğim. Çoğu şey yapılıyor, genel olarak memnunuz. Bir tek yol ve kanalizasyon eksik.” dedi.