Bursa’nın İnegöl ilçesinin daha sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı işlemlerinin tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt kaplaması çalışmalarını da hızlıca tamamlıyor.BURSA (İGFA) - Altyapısı asbestli borulardan oluşan ve kayıp-kaçak oranı yüzde 55’in üzerinde olan İnegöl’de yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt ve parke taşı döşeme işlemlerini de sürdürüyor.

Ekipler, Alanyurt bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde 43, Fatih Mahallesi’nde ise 76 sokakta altyapı, içme suyu ve asfalt tamir, bakım, onarım işlerini tamamladı.

Daha önceden parke taşı döşeli olan Fatih ve Cumhuriyet mahallelerini birleştiren 600 metrelik Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile 190 metrelik Okul Caddesi’ne de altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Böylelikle toplamda 1200 metre sıcak asfalt kaplama ve 11 kilometre sıcak asfalt yama yapılarak İnegöl Alanyurt bölgesinde altyapı ve üst yapı işlemleri tamamlandı.

İnegöl’ü asbestli borulardan kurtarıp vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, altyapı işlemlerinin tamamladığı bölgelerde hızlıca asfalt kaplama çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Son olarak Alanyurt bölgesindeki Cumhuriyet ve Fatih Mahallesi’nde altyapı, içme suyu ve asfalt tamir, bakım, onarım işlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Bozbey, eşit ve adil hizmet anlayışıyla Bursa’nın 17 ilçesinde aynı özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.