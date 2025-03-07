Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mudanya ve Orhangazi'de bulunan atık su tesislerindeki ihlalleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) 2 milyon 6 bin 31 lira ceza uyguladı.ANKARA (İGFA) - BUSKİ'nin Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildi.Denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Aynı ihlal 2022'de de yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğüne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı. BUSKİ'nin Orhangazi Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki denetimde ise atık suyun, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira daha idari ceza verildi.

ÇİMENTO FABRİKASI BACASINA ONLİNE TAKİP

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, öte yandan, Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikası, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi’nden (SİM) anlık olarak takip edilen ve Bursa’da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi.

Bölgede bulunan bir mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucu sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Bu ihlalinden dolayı mezbahaya 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

MEZBAHADA DA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Bölgede bulunan mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucunda yine sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Mezbahaya 668 bin 677 TL ceza uygulandı.