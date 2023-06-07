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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise güvenlik gereği çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazanın ardından yaralı sürücü, 1 günde 2 büyük olay yaşadı. Motosikletinin dün çalındığını aktaran Muhammed A., "Polis buldu yeni teslim almıştım motosikletimi gidiyordum. Önümde araç vardı ona çarpmayayım diye manevra yapınca kayarak yere düştüm" dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çalınan motosikletini teslim aldıktan sonra caddede seyir halinde olan sürücü, park halindeki otobüse çarptı. Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

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