Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir otomobilin çalındığı ihbarını alan ekipler olay yerine gelerek incelemelere başladı. Çalınan otomobili kameralar yardımıyla dakika dakika takip eden asayiş ekipleri, otomobilin Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’ne gittiğini tespit etti. Söke emniyeti ile irtibata geçen Kuşadası polisi bu sırada otomobilin Kuşadası’na tekrar döndüğünü tespit etti. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde otomobili durduran ekipler, sürücü E.F.’yi gözaltına aldı. Gerekli çalışmaların ardından otomobil sahibine teslim edildi. Otomobili çalan şüpheli ise yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkan E.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.