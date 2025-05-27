ABD’de Bedner Growers’a ait salatalıklar, salmonella riski nedeniyle geri çağrıldı. 15 eyalette 26 kişiyi etkileyen ürünlerin Florida, Illinois, Ohio ve Kuzey Carolina’da hastalığa yol açtığı belirtildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’de Florida merkezli Bedner Growers, 29 Nisan-14 Mayıs 2025 tarihlerinde piyasaya sürülen salatalıkların salmonella riski taşıması nedeniyle gönüllü geri çağırma başlattı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) incelemesi sonrası alınan karar, 15 eyalette 26 salmonella vakasıyla ilişkilendirildi.

En çok Florida, Illinois, Ohio ve Kuzey Carolina’da görülen vakalar, etiketsiz ve ayırt edici işaretsiz salatalıklarla bağlantılı olduğu belirlendi.

Geri çağırma, Bedner’s Farm Fresh Market’in Boynton Beach, Delray Beach ve West Palm Beach şubelerini kapsarken, tüketicilere, bu tarihlerde alınan salatalıkları tüketmemeleri ve imha etmeleri uyarısı yapıldı.

Toptancı bir dağıtım şirketi de bilgilendirilerek müşterilerine uyarı yapması sağlandı.

Bedner Growers, “Tüketici sağlığı önceliğimiz. FDA ile tam iş birliği içindeyiz” açıklamasını yaparken, mevcut satıştaki salatalıkların geri çağırmadan etkilenmediği belirtildi.