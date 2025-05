Dil eğitimi almak için üç yıl önce Amerika’ya giden Fatih Altun, Wichita State Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini büyük bir başarıyla tamamladı.abdpost.com / ABD (İGFA) -Türkiye’den gelen genç mühendis, sadece akademik alanda değil, araştırma ve liderlik yetkinlikleriyle de öne çıkarak üniversitenin en prestijli ödüllerinden biri olan Dora Wallace Hodgson Ödülü’ne layık görüldü.

Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi alan Altun, aynı zamanda NIAR (National Institute for Aviation Research) çatısı altında araştırma asistanı olarak görev yaptı. Bu süreçte yürüttüğü projeler ve katkıda bulunduğu araştırmalar, öğretim üyelerinin takdirini kazandı.

Wichita State Üniversitesi Lisansüstü Okulu tarafından her yıl sınırlı sayıda öğrenciye verilen Dora Wallace Hodgson Ödülü; üstün akademik başarı, araştırma katkısı ve liderlik becerilerine sahip öğrencilere veriliyor. Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında Egzersiz Bilimleri, Güzel Sanatlar, Psikoloji ve Mühendislik gibi farklı alanlardan öğrenciler yer alırken, Fatih Altun’un ismi Makine Mühendisliği alanında öne çıktı.

Akademik başarılarının yanı sıra öğrenci topluluklarında da aktif rol alan Altun, SAMPE (Society for the Advancement of Material and Process Engineering) öğrenci topluluğunun Wichita şubesinde başkan yardımcılığı görevini üstlenerek mühendislik öğrencilerinin teknik gelişimine katkıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Fatih Altun, bundan sonraki hedefini “mühendislik kariyerinde güçlü bir adım atmak” olarak tanımlıyor.