Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Laçın kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Zirvede bölgesel dayanışma ve barış mesajları öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Laçın şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’ne katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, üç ülke arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi https://t.co/5X2ya90SfZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2025

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan, aynı medeniyet ikliminden beslenen ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülke olduklarını belirterek, bölgedeki gelişmelerin ve dayanışmasının ne denli kritik olduğunu gösterdiğini söyledi. Pakistan-Hindistan gerilimine değinen Erdoğan, “Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi. Türkiye, bu yolda her türlü katkıyı sunmaya hazır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele, sınır aşan tehditler ve ulaştırma projelerinde iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi projelere üç ülkenin ortak katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Gazze konusunda ise, “İsrail’e baskı artırılmalı, bölgemiz kana doymuştur” mesajını verdi.