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Gürcistan’dan Suudi Arabistan’a giden, 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE’ isimli kimyasal yüklü tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Özel halk otobüsü yaya geçidinde anne ve oğluna çarptı

Özel halk otobüsü yaya geçidinde anne ve oğluna çarptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE’ isimli kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

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