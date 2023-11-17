Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Eskişehir Caz Geceleri konserleri devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu haftanın konuğu Türkiye-Kanada Quartet, caz severlerle buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Konserin konuk grubu dört kişiden oluşurken, davulda Serkan Alagök, piyanoda David Braid, kontrbasta Gökhan Över ve saksafonda Greg Gatien caz parçaları ile sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

David Braid, Belçika ve Hollanda’da caz müziği alanında piyano öğretmenliği yapmasının yanı sıra Kanada’nın da en ünlü bestecisi ve başarılı caz piyanistlerinden biri. Sanatçı aynı zamanda Steinway Piyanoları’nın yüzü olarak da biliniyor. Birçok ödülün sahibi olan Braid, konserdeki eserlerin de bestecisiydi. Greg Gatien ise Brendan Üniversitesi’nde dekanlık yapıyor, yine Kanada’nın tanınan caz müzisyenlerinden biri. Serkan Alagök ve Gökhan Över ise Hacettepe Üniversitesi Caz Müziği Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlileri.

Ankara’daki bir caz etkinliğinde tanışan sanatçılar, zaman içinde birbirleriyle iyi ilişkiler kurup Kanada’da birlikte konserler vermeye başladılar. Türkiye’de ilk defa Eskişehir’de konser veren grup, Opera salonunu dolduran dinleyicileri adeta büyüledi. David Braid’in temelde Türkiye, Japonya ve Çin yolculuklarında duyduğu yerel ezgilerden esinlenerek bestelediği eserlerin icra edildiği konserde, kimi zaman Türk Halk Müziğimizin ezgilerinin tınıları, kimi zaman da Uzakdoğu ezgileri duyuldu.

Konser sonunda Eskişehirli sanatseverler grubu ayakta alkışlarken, caz konserlerinin devam etmesini dilediklerini ifade ettiler.

Eskişehir Caz Geceleri etkinlik dizisi kapsamında gelecek programda Cansu Nihal Akarsu Quintet’i Eskişehir’de sahne alacak. 21 Kasım Salı saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserin biletleri kısa sürede tükendi.