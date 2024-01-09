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Aydın'da dehşet yaşandı. Önce karısını sonra kendini öldürdü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda karı koca hayatını kaybederken, Silah sesleri üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay Kemer Mahallesinde bulunan bir rezidansda gerçekleşti. Eski eşini silahla vurduktan sonra kenini vuran şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında müdahale etmek istiyen bir vatandaşta hafif yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hasteneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ömür Yapıcı