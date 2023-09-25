Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması hedefiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K., Çine ilçesinde “Şantaj“ suçundan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan T.Y., Kuyucak ilçesinde “Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A., Kuyucak ilçesinde “Görevi yaptırmamak İçin Direnme” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.F.Ş., Kuyucak ilçesinde “Basit yaralama“ suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.G., Söke ilçesinde “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ü.K. ile Koçarlı ilçesinde “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme” suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıslar yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.