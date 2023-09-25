Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl 81 ilden birçok gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı, 31. döneminde de İzmir’den gelen özel bireyleri ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen deniz ve doğa kampları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken kamp içerisinde yapılan müzik, tiyatro, halk oyunları, el sanatları, havuz deniz ve spor etkinliklerinin yanı sıra gençlere gezilerle Aydın’ın da tanıtımı yapılıyor. 4 günlük kampta gönüllerince eğlenen özel bireyler, hem güneşin tadını çıkardı hem de düzenlenen etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Bir dizi ziyaret için de Aydın’a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu da, kamp alanına gelerek özel bireyler ile görüştü, taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Bakan Yardımcısı Koçoğlu’na Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu eşlik etti.



