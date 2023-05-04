14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekiliği Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2 bin 731 sandıkta 876 bin 562 seçmenin oy kullanacağı kentte her bir oya sahip çıkacak olan CHP örgütleri, seçim gününde 5 binden fazla üye ve gönüllüyle sandıkların başında olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, sandıkta görev yapacak üye ve gönüllülere CHP Genel Merkezi tarafından yapılacak olan 'Sandık Giriş Testi' hakkında bilgi verdi. İlçe yöneticilerinin de katıldığı, 17 ilçede aynı anda gerçekleştirilen çalışmalara üyeler ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi.

"Sandıklar asla sandıkları gibi olmayacak"

Şeffaf ve güvenilir bir seçim süreci geçirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin seçim günü sandıkların başında olacağını söyledi.

Saatçı, "14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Demokrasinin öncü şehirlerinden biri olan Aydın'da her bir vatandaşımızın oyuna sahip çıkmak, şeffaf ve güvenli bir seçim süreci geçirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, sandıklar asla sandıkları gibi olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütümüz ve 17 ilçe örgütümüzün tamamı 14 Mayıs'ta 5 binden fazla görevlisiyle sandıklara sahip çıkacaklar. Sandık ve çevresinde görev alan, Türkiye'nin değişiminde rol oynayacak olan her bir yol arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Aydın ilk turda bitirelim, Haydi!" dedi.

Haber: Ebru Paksoy