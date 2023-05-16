Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Aydın'da çalışmalara başlayan ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP Aydın İl ve İlçe Örgütleri, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara başladı.

Atatürk Kent Meydanı'nda Nisan ayında açılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet İttifakı seçim çadırı, propaganda yasağının bitmesinin ardından tekrar açıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin anlatıldığı çadıra ilk gününden Aydınlılar gelerek ikinci turda kampanyaya destek olmak için başvuru yaptı.