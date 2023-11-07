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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, iki adaylı gerçekleşen kurultayda demokrasi şöleninin nasıl yapıldığını tüm Türkiye'ye göstermiş olduklarını belirtti. Yeşiltaş, Bursa'da Mustafa Bozbey'in adaylığı ile ilgili iddialara da açıklık getirdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yesiltaş 38. Olağan Kurultayı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in liderliğinde yeni bir sürece başladıklarını belirten Başkan Yeşiltaş, "Yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyükşehir, il ve ilçelerde iddialıyız. Bursa'yı Mustafa Bozbey ile kazanacağız" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserinden biri olan CHP'nin 100'üncü yılında gerçekleşen kurultayda Bursa il örgütünün demokrasiye inanarak çıktığını vurgulayan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tüm delegelerin özgür şekilde oylarını kullandıklarını belirtti. "Kimse kimseye müdahale etmedi" diyen Yeşiltaş, "Çünkü delegeleri belirlerken örgütün iradesini yansıttık. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, gençlerimiz başta olmak üzere örgütümüzü temsil eden isimleri delege olarak belirledik. Dolayısıyla her delegemiz örgütüne danışarak oyunu kullandı. Sandığa da örgütün iradesi yansımış oldu. Artık kurultay gündeminden çıkmalıyız. Havuz medyası zaten aylardır gündemini CHP kurultayı üzerinden belirlemeye çalışıyordu. Ülkenin gerçek sorunları dağ gibi birikti. Hükümet bu sorunları çözmeye çalışacağına sadece CHP'yi konuştu. Artık gerçek gündeme odaklanılmalı. İnsanların geçim sorunu var. Bursa'nın yönetilemez sorunları var. Gerçek gündem bu. Bunları konuşmalıyız." diye konuştu.

ADAYIMIZ MUSTAFA BOZBEY'DİR

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyükşehir, il ve ilçelerde iddialı olduklarını belirten Başkan Yeşiltaş, vatandaşların CHP'den çok umutlu olduklarını, örgüt olarak kendilerinin de hazır olduklarını söyledi.

"Önce yerelde sonra Türkiye genelinde iktidara gelecek ve hep birlikte güzel günler göreceğiz" diyen Yeşiltaş, Bozbey ile ilgili yereldeki söylemlere de açıklık getirdi.

Yeşiltaş, "Son günlerde basında üzülerek bazı dedikodular duyuyoruz. Şunu net açıklıyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey'dir. Bunu zaten Genel Başkanımız Özgür Özel de seçildiği gün katıldığı canlı yayında Bursa için aday mutabakatının olduğunu ve kazandığımız kentlere ilk ekleyeceğimiz yer olduğunu vurguladı. Burada ortak adaydan kastı Mustafa Bozbey'dir. Çünkü Mustafa Bozbey'in sokakta müthiş karşılığı var. İnsanlar Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Parti olarak bize düşen de vatandaşın isteğini gerçekleştirmektir. 2024 yılında Bursa'nın sosyal belediyecilikle tanıştığını göreceksiniz." diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, adalet yürüyüşünün mimarı önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na partiye kattıklarından ötürü de teşekkür etti.