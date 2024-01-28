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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından ziyaretlerine başlayan ve her gün yüzlerce vatandaşla görüşmesiyle gönülleri kazanan Yetişkin, Pazar gününü de boş geçmedi, 1 günde 3 mahallede Efeler halkıyla buluştu. Yetişkin'e ziyaretlerinde CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler ilçe Başkanı V. Süha Bayırlı ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de eşlik etti.

Yetişkin'in ilk durağı Dalama Pazarı oldu. Burada vatandaşlar ve esnaflar ile buluşan Yetişkin, enerjisiyle vatandaşların takdirini kazandı.

"Kentimizi birlikte yöneteceğiz"

Dalama'nın ardından Umurlu İstasyon Mahallesi'ne giden Yetişkin, burada bir araya geldiği vatandaşlara projelerini anlattı, Efeler'i vatandaşlar ile birlikte yöneteceklerinin sözünü verdi.

Yetişkin'in son durağı ise Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan pazar alanı oldu. Burada üreticilere, esnaflara ve vatandaşlara projelerinden bahseden Yetişkin'e Efeler halkı da yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yetişkin, "Efeler bizim diyerek çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi her hafta başka bir mahallemizdeyiz, sürekli olarak vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerimize değer katmak için projelerimiz hazır. Güzel memleketimiz için hep birlikte çok çalışacak, kentimizi birlikte yöneteceğiz" dedi.

Haber: Saniye Başkan