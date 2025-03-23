İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına, CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Aysel Döner sert tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Aysel Döner, partinin kadın mücadelesindeki aktif isimlerinden olan İmamoğlu’na yönelik bu adımı “demokrasiye müdahale ve halkın iradesine darbe” olarak nitelendirdi.

Döner, “kurgulanmış davalarla milletin seçtiği bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmak istenmesinin halk vicdanında karşılığının olmadığını” belirterek, hukuksuz tutuklama kararının millet nezdinde yok hükmünde kalacağını vurguladı. CHP’li siyasetçi, demokratik mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek “bu kumpası planlayanlar beyhude bir çaba içerisindedir, sonuç alamayacaklar” mesajını verdi.

Döner, kadınların demokrasiye sahip çıkmada ön safta yer aldığını ve “Kadınların mücadelesinin yüzyıllardır sürdüğünü, daha özgür ve eşit bir Türkiye için asla yılmadan devam edeceğini” ifade etti.