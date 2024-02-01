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Her geçen gün daha fazla Efelerli ile buluşarak seçim çalışmalarına tam gaz devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, vatandaşların gönlünde yer kazanmayı sürdürüyor.

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Yetişkin'in bugünkü ilk durağı Aydın 3'üncü Sanayi oldu. Sanayi esnafıyla buluşan Yetişkin, vaatlerini anlatarak desteklerini istedi.

Yetişkin'in sonraki durağı ise Ata Mahallesi'nde oldu. Akşam saatlerinde kıraathane ziyaretleri gerçekleştiren Yetişkin'i vatandaşlar ilgiyle karşıladı, destek sözü verdi. Yetişkin ise, "Efeler halkının bizi gönlüne bastığını girdiğimiz her dükkanda, sokakta, kıraathanede hissediyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Vatandaşlarımızın desteği bizlerle. Bizler Efeler halkımızla bir olacak, ilçemizi hep beraber yöneteceğiz" dedi.