Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu vurguladı.ŞANLIURFA (İGFA) - "Bayramlar, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı zamanlardır. Bu anlamlı günlerde, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz." diyen Karadağ, bayramın toplumda barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

BAYRAMLAR, PAYLAŞTIKÇA GÜZELDİR

İnsanların birbirine daha fazla destek olması gereken bir dönemden geçildiğini belirten Karadağ, özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın bayramın ruhuna uygun bir davranış olduğunu ifade etti. "Dayanışma içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir bayram diliyorum." dedi.

SEVDİKLERİNİZLE MUTLU VE HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRİN

Karadağ, mesajının sonunda tüm Şanlıurfalıların ve ülke genelindeki vatandaşların bayramını kutlayarak, "Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın, barışın ve kardeşliğin daim olduğu güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.