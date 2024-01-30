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Bu kapsamda Kuşadası, son olarak basketbol ve futbol turnuvalarına katılmak üzere kente gelen 4 bin 500 sporcuyu ağırladı. Aralarında dünya futbol devleri Inter ve Juventus’un altyapı oyuncularının da bulunduğu kafile, kış sezonunda kent turizmi ve ekonomisine canlılık getirdi.

Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi ören yerlerine yakınlığı, kaliteli tesisleri ve doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yapmak için ilk tercihi olan Kuşadası, kış sezonunda da spor turizmiyle ön plana çıkmaya başladı. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımlarıyla çehresi değişen Kuşadası, özellikle kulüplerin akademi takımlarının kamp yapmak için listesinde ilk sırada yer alıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından sporun her branşına verilen kesintisiz destek ve sahip olunan tesislerin yıl boyunca bakımlı olmasıyla kulüplere birçok avantaj sunan Kuşadası’nda, spor turizminin yaygınlaşması kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Kuşadası son olarak başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk takımlarının yanı sıra aralarında dünya futbol devleri olan Inter ve Juventus kulüplerinin altyapı oyuncuları ile çeşitli basketbol takımlarının sporcularının bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 kişilik bir kafileyi ağırladı. Kentte, bir hafta boyunca kalan sporcular 25 bin geceleme yaptı. Antrenman yapmak ve maçlarını oynamak için Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar Mahallesi’nde bulunan Yüksel Alkışlı ve Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nu kullanan sporcular, Kuşadası’ndan memnun bir şekilde ayrıldı.

Yılın 4 mevsiminde farklı sporlar yapılabiliyor

Kuşadası yılın 4 mevsiminde de ziyaretçilerine sporun farklı alternatifleriyle ilgili birçok seçenek sunuyor. Özellikle Akdeniz ikliminin tüm güzellikleri ile yaşandığı kent, sahip olduğu doğal mağara ve resiflerin yanı sıra uçak batığı ile de dalış tutkunlarının vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Bunun dışında Kuşadası’nda yıl boyunca yamaç paraşütü, bisiklet, trekking (doğa yürüyüşü), yüzme, sualtı fotoğrafçılığı ve kitesurfing gibi farklı etkinlik ve sporlar da yapılıyor.