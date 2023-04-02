Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Aday Adayı Ecz. Ali Çankır, açıklamada bulundu.

Halkın yaşadığı ekonomik sorunların vatandaşları burhana sürüklediğini fakat hükümetin bu sıkıntıları görmezden geldiğini ifade eden Çankır, "Güzel kentimiz Aydın’ın her bir noktasında hangi vatandaşımıza dokunsak bin ah işitiyoruz. Saray hükümetinin iş bilmezliği sonucu ekonomimizin ve halkımızın getirildiği durum ortada. Bu durumdan çocuklarımız da gençlerimiz de çalışanlarımız da emeklilerimiz de net bir şekilde etkilendi. Vatandaşın derdini duymayan, sesini işitmeyen saray hükümeti ise algı yönetmeye, bugüne kadar tutmayan boş ekonomik vaatlerini savurmaya devam ediyor. Gerçek ortada! Onlar da biliyorlar ki 14 Mayıs’ta koltuklarını bırakacaklar. Çok az kaldı, 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs sabahında, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde, milletimiz huzur içinde uyanacak. Sokağına, okuluna, işine, tarlasına, komşusuna huzurla, mutlulukla gidecek" dedi.

"İktidarımızda halkımızın yaşadığı ekonomik buhran son bulacak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde artan hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılardan örnekler veren Milletvekili Aday Adayı Çankır, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vatandaşların ekonomik sorunlarının son bulacağını, hayat pahalılığına Ortak Politikalar Mutabakat Metni kapsamında hayata geçirilecek reformlar ile müdahale edileceğini dile getirdi. Çankır, "Hemşehrilerimiz yaşadıkları ekonomik buhrandan, Ramazan sofrasına 2 yumurta kıramamaktan şikayetçi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiği 2018 Haziran ayında asgari ücretle 3 bin 562 yumurta alabilen vatandaşlarımız bugün 2 bin 933 tane alabiliyor. Saray hükümeti asgari ücretlinin sofrasından 629 yumurtasını almış. Cumhurbaşkanlığı rejimi döneminde vatandaşın sofrasına konan tavuk etinin 21 kilosu, beyaz peynirin 13 kilosu, pirincin 28 kilosu, toz şekerin 41 kilosu kaybolmuş gitmiş. 2002 yılında çeyrek altın 21 TL iken 2023 yılına geldiğimizde 1 kilogram soğan 20 TL’ye dayanmış durumda. 200 TL'lik banknot tedavüle girdiği 2009 Ocak ayında 130 dolar ediyordu, bugün ise yalnızca 10 dolar 40 sent ediyor. Yine 2009 Ocak ayında vatandaşımızın 200 lira ile doldurduğu pazar filesi bugün 2 bin 209 liraya ancak dolabiliyor. Açlık sınırı 10 bin liraya dayandı, hemşehrilerimiz bunu biliyor, hissediyor; bunun cevabını da 14 Mayıs günü en güzel şekilde verecek. 15 Mayıs sabahında, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek, halkımızın sorunları son bulacak" ifadelerini kullandı.

