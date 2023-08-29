1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre denizlerde 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan su ürünleri av yasağı, 31 Ağustos 2023 tarihinde gece yarısı itibariyle kalkacak ve yeni av sezonu başlayacaktır.

CHP’li Evrim Karakoz, “31 Ağustos gecesi yasak kalkıyor ve 1 Eylül itibariyle denizlerimizde balık avı sezonu başlıyor. Tüm balıkçılarımızın kazasız, belasız ve bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim. Denizlerimizin ve balık popülasyonunun korunması adına her balıkçı 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de yazan tüm kurallara uymak zorundadır. Kanunsuz tutulan her balık gelecek nesillerin, çocuklarımızın sofrasından alınmış rızık olduğunu kimse unutmasın” dedi.

Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde 50 metre derinlikte gırgır ile avlanma yapılırken bizim ülkemizde 24 metrede yapılıyor. Bu derinlik tüm ekosistemi tahrip ettiği için bizim ülkemizde bir an önce AB ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gırgır ile avlanma derinliğini 50 metre yapmalıdır. Eğer, sürekli ve ucuz balık tüketmek istiyorsak, balıkların yaşama ve üreme alanları korumalıdır diyen CHP’li Karakoz; “Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte tüm canlıların göç ve üreme zamanı değişmeye başlamışken aynı döngü denizlerde yaşayan balıklar için de geçerlidir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerimizdeki su ürünlerinin korunması için dört yılda bir hazırladığı tebliğleri gerekirse her yıl yeniden düzenlemeli ve sürdürülebilir bir politika geliştirmelidir” değerlendirmesini yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “…Vira Bismillah diyerek dümen kıran tüm balıkçılarımızın ağları ve balık kasaları dolu olsun. Rasgele diyerek çıkılan pusula dönüşünde kazançları bereketli olsun. Tüm balıkçılarımıza Rastgelsin” ifadelerini kullandı.