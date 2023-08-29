Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmış ve Türk milletini özgürlüğe kavuşturmuştur.



CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; 30 Ağustos Zafer Bayramı “ya istiklal ya ölüm” diyerek yola çıkanların ülkemize kazandıkları bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. Bu zafer; Türk milletinin esaret altında yaşamayacağını ve asla sömürülemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu zaferin destanları, birlikteliği, mücadele gücü ve inancı 101’nci yılında da gücünü korumaktadır" dedi.

30 Ağustos 1922 günü yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuyla birlikte emperyalizme karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin şeref madalyası olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz; “Başta Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’nci yılı kutlu olsun” açıklamasını yaptı.