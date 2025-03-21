Hükümetin son yıllarda sıklıkla yaptığı bant daralması, sosyal medya platformlarına girişinin kısıtlanması ve internetin yavaşlatılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, "İnterneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz" diye sordu.ANKARA (İGFA) - Hükümetin son yıllarda sıklıkla yaptığı bant daralması ve internetin yavaşlamasının sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinin ardından özellikle İstanbul genelinde devreye sokulan uygulama dolayısıyla vatandaşlar haberleşmede de zorluklar yaşarken, eğitim araştırma hastaneleri başta olmak üzere ASM’ler, eczaneler ve sağlık kurumlarının kısıtlamadan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bant daraltma uygulamasının yeni olmadığını ve İstiklal Caddesi terör saldırısı, 6 Şubat depremi ve TUSAŞ’taki hainterör saldırısı sonrasında da bu uygulamanın devreye alındığın belirten Karasu, uygulamanın keyfi olduğunu ve sansür anlayışı taşıdığını vurgulayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na şu soruları yöneltti:

• 19 Mart 2025 tarihinde sosyal medya için bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından faaliyete geçirilmiştir, bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?

• Bant daraltma uygulaması hangi amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? Sosyal medyada veri akışını engellemenin tarafınızdan değerlendirilen faydaları nelerdir? Söz konusu amaçlara uygulama sonucunda ulaşılmış mıdır?

• Uygulama konusunda herhangi bir açıklama yapılmış mıdır? Yapılmamış ise duyuru yapılmadan uygulanmasının gerekçesi nedir?

• Bant daraltma uygulamalarında sosyal ağ hizmeti veren yetkilileri ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyor ise bu görüşmeler hangi kurum yetkilileri ile hangi tarihte gerçekleştirilmiş, hangi kararlar alınmıştır?

• Bant daraltma uygulamasının düşünce, ifade ve haber özgürlüğüne aykırı olması sebebiyle konuya ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?