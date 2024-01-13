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AKP Bozdoğan İlçe Başkanı Nedim Aktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesi için, “Aydın Büyükşehir, çay, çorba, reklam Belediyesi Bozdoğanda, 2014 de 2019 da ve büyük ihtimal 2024 te de vaat edip yapmadığı yapamadığı yapamayacağı OTOGAR PROJESİ Hayırlı olsun.” Sözlerine karşı CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek sert bir dille eleştirdi.

Başkan Karayer Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Telaşınız kaybettiğinizi anladınız FARKINDAYIZ!!

Ama …

Perşembe akşamı siyaset adına saçma sapan bişeyler paylaştınız.. Biz Kandil Dedik!!

Siz utanmadan camide fotoğraf attınız… Biz Kandil Dedik!!

Sizin siyasetiniz bizi ilgilendirmez, biz işimize bakarız AMAAA..

Bak kardeşim dün akşam da (Cuma) siyaset yapıyorsun sosyal medyada!! Şehidimiz varken!biri içimizi acıtırken,9 şehit haberi içimizi parçalerken.

Nasıl bu hale geldiniz…

Böyle bir şeye alışılmaz… Normal bir haber gibi verilip hayat devam etmez… Bunca canımız gitmişken hiç bir şey olmamış gibi yaşanmaz…

Sen de siyasetin de yerin dibine batsın!!!

Al Aydını yönet!! Al Bozdoğan ı yönet !! Al dünyayı yönet!! Ama yazıklar olsun sana da seni başkan yapana da!!!

(Yıllardır Chp ilçe başkanlığı yaparım hiç bir zaman sosyal medyamdan başka siyasi partilerin paylaşımlarına Bu denli takılmadım herkesin siyasi yaklaşımı farklıdır derim geçerim ama artık şehit varken sırf siyaset yapmak uğruna bi fotoğraf koyup saçma bişeyler yazılmasına artık yüreğim dayanmadı)

Makamlar ağırdır herkes ilçe başkanlığı yapamaz!” sözlerini bitirdi.

Haber: Cemil Ağırbaşer