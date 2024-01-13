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Bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmalarda toplamda 9 vatan evladı şehit oldu. Tüm Türkiye şehitlerimiz için yas tutarken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş kayıtsız kalmayarak 14 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan Deve Güreşi Festivali’ni iptal ettiğini açıkladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Deve Güreşinin iptalini şu sözlerle duyurdu:

“Yüreğimizi yakan şehit haberleri nedeniyle belediyemizin aldığı karar doğrultusunda 14 Ocak Pazar Günü gerçekleşecek olan Deve Güreşi Festivali iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Yüce milletimizin başı sağ olsun...”

Haber: Ömür Yapıcı