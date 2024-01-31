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Hazırladığı ziyaret programı kapsamında her gün İncirliova’nın en az iki mahallesini ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakiniyle selamlaşıyor, seçimleri kazandıklarında yapacaklarını anlatıyor. Sosyal belediyecilik yönetimini anlayışının ilk sırada olduğunu vatandaşa anlatırken, onlarında istek ve şikayetlerini can kulağıyla dinleyerek notunu alıyor.

CHP’li Gökmen seçim ziyaretleri kapsamında Salı günü, ilçeye en uzak mahalle sayılan Karagözler ve Beyköy Mahallesini ziyaret etti. Mahalle buluşmalarında yönetime geldiklerinde yapacakları projelerle özellikle kırsal mahallelerde yaşayan sakinler için farklı projelerinin olduğunu söyleyen Gökmen şunları söyledi. “İlçemize uzak kırsal mahallelerimiz var. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ve isteklerini inceleyerek onlara nasıl destek olacağımız üzerine farklı projeler geliştiriyoruz. Bu bağlamda bunları yerinde incelemek için mahalle sakinlerimizle buluşuyoruz ve kendilerinden destek istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Karagöz ve Beyköy mahallesi ziyaretinde sıcak ilgi ve güler yüzle karşılanan Osman Gökmen ziyaretten memnun kaldığının altını çizerek teşekkür etti. Osman Gökmen’e ziyaretler kapsamında CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve parti üyeleri eşlik etti.