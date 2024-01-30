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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Her gün Efeler'in farklı noktalarında vatandaşlar ile buluşan Yetişkin'in bugünkü durağı 'Salı pazarı' olarak da bilinen pazar alanı ve Aydın 1'inci Sanayi oldu. Yetişkin'e çalışmalarında CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile çok sayıda partili de eşlik etti.

'Vatandaşın ve Esnafın sorunlarına çözüm sözü'

Vatandaş ve esnaflara Efeler Belediyesi'ni Efeler halkı ile birlikte yöneteceklerinin sözünü vererek vaatlerini anlatan Yetişkin'e Efelerliler de yoğun ilgi gösterdi. Yetişkin ile birlikte fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar adeta sıraya girerken esnaflarsa kendisine desteklerinin tam olduğunu belirtti.