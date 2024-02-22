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Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi mülkiyetinde olup da yıllardır atıl durumda olan eski otogar alanına park ve 150 araçlık yeraltı otoparkı yapılacağını duyurdu.

İzmir Bulvarı üzerinde yer alan 15 bin metrekareye yakın arazinin bir bölümüne yapılacak yeraltı otoparkıyla mahallenin parklanmasına katkı sunacaklarını ifade eden Yetişkin; Büyükşehir Belediyemizin ilçemize kazandırdığı on binlerce metrekare parklarına ilave olarak genci, yaşlısı herkese hitap edecek yeni bir park alanıyla Efeler halkına yeni bir rekreasyon alanını hızla tamamlayarak hizmete açacaklarını müjdeledi.

“Bina yığınları değil, parklar, meydanlar bizim projelerimiz” diyen Yetişkin, halkın kullanacağı ortak alanları daha da arttırarak o bölgeyi atıl görüntüsünden de kurtaracaklarını ifade etti.