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Bursa Eczacı Odası eski Başkanı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamak üzere basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısı ardından bir kadın sahneye çıkarak Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e sitem etti.

ESMANUR GÜLBAHAR/M.TAHA ÇELİKBAŞ/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Eczacı Odası eski Başkanı Okan Şahin'ın adayl adaylığı basın toplantısında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e tepki gösteren bir vatandaş, Mührü fekki yapılan bir yer olduğunu fakat herhangi bir adli süreç başlatılmadığını vurgulayarak, “Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yüzünden onun yapmadığı işler yüzünden darp edildim. Ruhsatsız bir işletme yüzünden, o işletmenin mührü fekki yapılmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı için darp edildim. Tehdit ediliyorum. Bundan sonra herkes duysun, başıma bir iş gelirse CHP Nilüfer Belediyesi Turgay Erdem bu işten sorumludur. Başıma bir iş gelirse buradan duyurumdur. 2 çocuk annesiyim. 14 ay önce mührü kayıt yapılan iş yeri 6 ailenin şikayeti olduğu halde hiçbir işlem yapılmadan bizi zulüm altında tutmaya devam ediyorlar. Psikolojim alt üst durumdadır. Yatak odamda uyuyamıyorum. 6 aile şu an buna maruz kalıyor. Mühür fekki yapılmış ama savcılar adli süreci başlatmıyor. Defalarca belediyenin önünde oturdum. Ben bu insanlara derdimi anlatmaya çalışıyorum.” dedi.