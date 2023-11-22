Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçeye kazandırdığı projeler ile Çine’nin çehresini değiştiren Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, kadınların istihdamı için çalışmaları da hayata geçirmeye devam ediyor. Belgesem Operatör Yetiştirme Kursu Kurucusu Okan Sezgin’le makamında bir araya gelen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 19-30 yaş arası kadınlara verilecek ücretsiz İstihdam Destekli İş Makinesi ve Tarım Aletleri Operatörlüğü Kursları için protokol imzaladı.

“Amacımız kadınlara iş imkanı sağlamak”

Konuyla ilgili açıklamada yapan Başkan Dinçer, “Amacımız, fabrikalarda ve şantiyelerde kadın vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak. Şartları yerine getiren kadınların kurs ücretlerini belediyemiz tarafından karşılayacağız. Belirtilen şartların dışında kalan vatandaşlarımız belediyemiz aracılığıyla başvurduklarında kurs ücretlerinde yüzde 50 indirimden yararlanacaklar” diye konuştu.

Kurs başvuruları başladı

Özellikle kadınların meslek sahibi olarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanıyan kurslara başvurular da başladı. Ocak ayı dönemine kayıt olmak isteyen kursiyerler, 15 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Çine Belediyesi Danışma Birimi’ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler. 0256 711 60 28 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecek. Kurslara başvurmak isteyenler için en az 1 yıldır Çine’de ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Kayıt için gerekli belgeler

Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle: “Kimlik fotokopisi, okur-yazarlık belgesi ya da ilkokul diploması, öğrenciyse öğrenci belgesi, sabıka kaydı, iki adet biyometrik fotoğraf, sürücü olur sağlık raporu.”