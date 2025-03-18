Migros’un Bingöl Valiliği ile sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdiği Bingöl Balı için ilk resmi dolum süreci gerçekleştirildi.BİNGÖL (İGFA) - Ünlü Bingöl Balı’nın sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için Bingöl Valiliği’nin himayesinde Migros ile başlatılan ortak çalışmada yeni bir aşamaya gelindi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazanan Bingöl Balı’nın resmi dolum süreci gerçekleştirildi. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Dolum Tesisi’nde gerçekleştirilen dolum törenine; Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, proje koordinatörü ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ile bölgenin önemli kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bingöl Üniversitesi’nin çalışmalarıyla tescillenen Bingöl Balı, Migros’un sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda denetim süreçlerini tamamlayarak kalite güvencesini sağladı. Her parti balın analiz süreçleri sürdürülebilir hale getirilirken, etiketlerin mevzuata uygunluğu sağlanarak tüketicilere güvenilir bir ürün sunulmasına katkıda bulunuldu. Dolumuna başlanan Bingöl Balı doğallığı korunarak uluslararası standartlarda üretilip Türkiye’nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşacak.

BİNGÖL VALİSİ DR. AHMET HAMDİ USTA: "BİNGÖL BALI ÜLKEMİZİN BİR DEĞERİDİR”

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, Bingöl Balı'nın sadece şehrin değil, ülkenin de kıymetli bir değeri olduğunu belirterek, "2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 179 bin kovan ve 1.179 arıcılık işletmemiz bulunmaktadır. 2024 yılında 1.179 arıcımızdan 1.177’si arılı kovan desteklemelerimizden faydalandı. İlimizdeki toplam bal üretimi 1 milyon 445 bin kg'a ulaştı. Bingöl Balı, ulusal ve uluslararası bal yarışmalarında platinum ve altın madalyalar kazanarak kalitesini kanıtladı. Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 17 farklı ödül kazanan Bingöl Balı, 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yerel coğrafi işaret tescili aldı. 2024 yılında ise Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazandı. Bu değerli ürünümüzün, modern dolum tesisinde işlenerek daha geniş kitlelere ulaşması, Bingöllü üreticilerimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Yerel üretimi destekleyen bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Bingöl balı projesinin örnek çalışmalardan biri olduğunu belirterek, dernek olarak bu tarz projelerin yaygınlaştırılması için ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.